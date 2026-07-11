Una banda composta da sei cittadini sudamericani è stata smantellata dopo aver commesso 13 furti in appartamenti e negozi in diverse regioni italiane, per un valore superiore a 200.000 euro. La banda rubava la merce e la inseriva in un catalogo digitale, rivendendola a metà prezzo. Le indagini hanno portato all’arresto dei sospetti e alla confisca della merce.

Tanto organizzati da aver creato anche un catalogo digitale, rivendendo a metà prezzo la merce rubata da appartamenti e negozi. Sarebbero 13 i colpi messi a segno su tutto il territorio nazionale, per un valore di oltre 200mila euro, da parte di sei cittadini sudamericani. La "banda del buco" è stata ora smantellata: 4 componenti sono finiti in carcere e 2 hanno ricevuto l'obbligo di firma. 🔗 Leggi su Tgcom24.mediaset.it

© Tgcom24.mediaset.it - Smantellata banda del buco, rubavano e inserivano la merce in un catalogo digitale

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