Sei dipendenti di un supermercato a Siracusa sono stati denunciati per furto. Durante il turno notturno, il personale addetto alle pulizie è stato sorpreso mentre sottraeva una significativa quantità di merce dagli scaffali. La merce rubata è risultata essere di ingente valore. L’episodio si è verificato nella notte e le autorità hanno avviato le indagini per chiarire l’accaduto.

È di sei persone denunciate per furto il bilancio di un episodio avvenuto la notte scorsa in un supermercato di Siracusa. Il personale della ditta di pulizie è stato sorpreso mentre sottraeva un ingente quantitativo di merce dagli scaffali, approfittando del proprio turno di lavoro notturno. I sospetti e l’intensificazione dei controlli Stando alle informazioni pubblicate sul sito della Polizia di Stato, l’intervento è scaturito dall’attenzione del personale di vigilanza che, monitorando le telecamere di sicurezza installate all’interno del supermercato, ha notato movimenti sospetti durante la notte. In particolare, gli addetti alle pulizie sono stati visti mentre prelevavano numerosi articoli dagli scaffali e li trasportavano all’esterno dell’esercizio commerciale. 🔗 Leggi su Virgilio.it

© Virgilio.it - Merce sparita inspiegabilmente da un supermercato a Siracusa, 6 dipendenti denunciati: come rubavano

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