mercato recanatese canonici sposa il caldiero terme

La Recanatese non ha ancora effettuato acquisti e rimane in attesa di opportunità di mercato. La società preferisce monitorare le possibilità senza affrettarsi, confidando che il tempo possa offrire occasioni più adeguate. La strategia si basa sulla pazienza, evitando decisioni impulsive. Per ora, nessuna operazione è stata conclusa, e la squadra si mantiene in stand-by in vista di eventuali sviluppi futuri.

Per adesso la Recanatese rimane alla “finestra” relativamente al mercato riguardante i giocatori in entrata, attendendo pertanto le occasioni giuste e cercando di operare con arguzia, intesa nel senso di non lasciarsi tentare da presunte occasioni e nella convinzione che il tempo sia davvero galantuomo. In questi periodi è una necessità che, secondo la filosofia societaria, è inderogabile e se qualche sacrificio dovrà essere fatto probabilmente, come avvenuto l’anno scorso, si attenderà il rush finale. Per la verità i botti sul filo di lana del settembre 2025 non è che abbiano prodotto grandi risultati. Sul gong arrivarono in diversi: dal... 🔗 Leggi su Sport.quotidiano.net

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