L’analisi del mercato La Recanatese non ha fretta Aspettiamo l’occasione giusta

La Recanatese non ha fretta di rinforzare la rosa e aspetta l’occasione giusta per acquistare nuovi giocatori. In queste giornate, il responsabile delle operazioni di mercato sta monitorando attentamente le opportunità, armato di smartphone e pazienza. Non sono stati ancora definiti acquisti ufficiali, ma si continua a lavorare per completare la squadra in vista delle prossime partite. La strategia rimane quella di aspettare l’offerta più conveniente.

Sono giornate intense per Massimo Andreatini che, armato di smartphone e pazienza, ha il complesso compito di completare la rosa giallorossa. Una delle priorità sarebbe, sulla carta, quella dell’arrivo dell’attaccante ma il diesse, su alcuni nomi che sono emersi nelle ultime ore, smentisce su tutta la linea: "Conosco pregi e difetti di Ameth Fall e dico che non fa al caso nostro, quindi non lo abbiamo nemmeno cercato. Stesso dicasi per Ciabuschi che ha dei parametri (leggi ingaggio ndr) molto diversi dalle nostre possibilità, anche se il giocatore non si discute. Vero invece che c’è stato un tentativo per Tommaso Busatto (già transitato a Fermo) ma ci siamo fermati lì". 🔗 Leggi su Sport.quotidiano.net

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