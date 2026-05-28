Una terribile notizia scuote la comunità senigalliese ed il mondo Vigor. Enrico Canonici, figlio maggiore di Cipriano, storico dirigente vigorino, è prematuramente scomparso a causa di una terribile malattia. Una tragedia che ha scosso la grande famiglia rossoblu di cui Cipriano ha sempre fatto orgogliosamente parte, tant’è che il Presidente Federiconi non ha voluto rilasciare dichiarazioni: "È una notizia che ci lascia senza parole - spiega il numero uno del club di Senigallia -. Un dolore enorme che ci fa solo pensare di rimanere vicini alla famiglia di Cipriano. Oggi non voglio parlare di calcio, di mercato e di tutto il resto. Siamo devastati e non avrebbe alcun senso soffermarsi su altre questioni". 🔗 Leggi su Sport.quotidiano.net

© Sport.quotidiano.net - Qui Senigallia, ambiente sconvolto dal lutto per il dirigente rossoblu. Il presidente Federiconi: "Notizia che ci lascia senza parole». La Vigor vicina a Canonici per la morte del figlio. Il mercato si muove, nel mirino c’è Boccia

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