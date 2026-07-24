Il Milan ha iniziato a trattare un ritorno in attacco, mentre sono in corso negoziazioni per le uscite. La società lavora sui dettagli delle operazioni di mercato e sta valutando le offerte ricevute. Nessuna ufficialità al momento, ma si registra un'intensa attività sul fronte delle cessioni e di un possibile reintegro offensivo. La sessione di mercato prosegue con aggiornamenti che arriveranno nelle prossime ore.

CALCIOMERCATO MILAN NEWS – Benvenuti alla diretta live di PianetaMilan.it sul mercato rossonero. Oggi, venerdì 24 luglio 2026, continueremo a raccontarvi l'evoluzione di questa campagna acquisti. Presi Gonçalo Ramos dal PSG e Mario Gila dalla Lazio per oltre 100 milioni di euro, il Milan si è concentrato su due fronti ben distinti. Da un lato, quello del rinnovo del contratto per alcuni dei suoi calciatori: arrivate le firme di Christian Comotto e Francesco Camarda mentre Luka Modri? resta ufficialmente per un'altra stagione. Da un altro lato, quello delle cessioni. Qui, però, ancora nulla di fatto: una trattativa congelata (quella per Pervis Estupiñán all'Aston Villa) e soltanto tanti ' rumors ', poca concretezza. 🔗 Leggi su Pianetamilan.it

Segui gli aggiornamenti su Milan.

© Pianetamilan.it - Mercato Milan LIVE | Ritorno di fiamma in attacco. Si lavora alle uscite

? Vuoi approfondire questa notizia? Condividila sui social o cerca aggiornamenti, video e discussioni correlate. RedditFacebookX Cerca altre news e video

L'ANTIVIGILIA MONACO-JUVE: TRA I VARI NOMI, DA Perisic a Mateta e a En-Nesyri ritorno di fiamma...

Notizie e thread social correlati

Milan, clamoroso ritorno di fiamma: dal Real Madrid il possibile colpo per l'attacco rossoneroIl Milan sta valutando un possibile ritorno di un giocatore dal Real Madrid, nel tentativo di rafforzare l’attacco.

Mercato Milan, Maignan chiede di andare via? Mateta, ritorno di fiamma. Goretzka confermatoIn questi giorni si parla molto del mercato del Milan, con diverse voci che circolano attorno a possibili cambiamenti e trattative.

Temi più discussi: Modric-Milan, rinnovo ai dettagli finali: le news di calciomercato; Milan, il mercato non si ferma: ad Amorim piace Inacio, ma prima servono le cessioni; Calciomercato Serie A 2026/2027: acquisti e cessioni, trasferimenti ufficiali e probabili formazioni tipo; Il punto sul calciomercato, la Roma punta Sommerville.

RT @barzacom_: Live calciomercato | #Milan, interesse per #Mazraoui. #Tomori piace alla #Juve. https://t.co/aG31J8vJ7i Tutti i dettagli… x.com

La Champions cambia il Milan: se arriva, sì a Lewandowski. Se non arriva, ecco chi può partireO Champions o morte. Ok, è un tantino esagerato. Ma i continui rimandi di Massimiliano Allegri - quasi fosse un mantra - al ritorno del Milan nell’Europa che conta hanno più che un fondamento. Non è ... gazzetta.it

Goretzka, Gila e non solo: gli obiettivi di mercato del Milan per il ritorno in Champions LeagueIl ritorno in Champions League cambia i piani del Milan, che sta già programmando un mercato ambizioso per rinforzare una rosa destinata ad affrontare più competizioni. L’idea della dirigenza è ... tuttomercatoweb.com