Mercato Milan Maignan chiede di andare via? Mateta ritorno di fiamma Goretzka confermato

In questi giorni si parla molto del mercato del Milan, con diverse voci che circolano attorno a possibili cambiamenti e trattative. Si discute del desiderio di alcuni giocatori di lasciare la squadra, mentre altre trattative sembrano essere ancora in fase di definizione. Tra le operazioni più attese ci sono il ritorno di un attaccante e il rinnovo di un centrocampista tedesco. Stefano Bressi aggiorna sulla situazione di Mateta, Maignan e Goretzka, senza entrare in dettagli di natura personale o motivazioni.

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Mentre la situazione societaria continua a essere un enigma, qualcosa sul mercato per il Milan si muove comunque. Ci sono tre novità importanti: la prima riguarda Mike Maignan, che, nonostante il rinnovo di contratto firmato in questa stagione, potrebbe salutare tutti. Due le condizioni necessarie affinché rimanga, ve le sveliamo nel video qui sotto. La seconda riguarda Mateta, per cui potrebbe esserci un ritorno di fiamma, come prevedibile. Infine, conferme su Goretzka. Tutto nel video sul nostro canale YouTube che trovate qui sotto. Lasciate il vostro mi piace, iscrivetevi, commentate e attivate la campanella! Ecco il parere del nostro Stefano Bressi da Pianeta Milan. 🔗 Leggi su Pianetamilan.it © Pianetamilan.it - Mercato Milan, Maignan chiede di andare via? Mateta, ritorno di fiamma. Goretzka confermato ? Vuoi approfondire questa notizia? Condividila sui social o cerca aggiornamenti, video e discussioni correlate. RedditFacebookX Cerca altre news e video MERCATO MILAN, MAIGNAN CHIEDE DI ANDAR VIA MATETA, RITORNO DI FIAMMA GORETZKA, CONFERMATO Sullo stesso argomento Maignan e il Chelsea, ritorno di fiamma: due condizioni per restare al MilanDurante la stagione, il Milan si è mosso per il futuro, firmando anche il portiere Mike Maignan. Leggi anche: Juventus, ritorno di fiamma per Mateta? La situazione [Bianchin] L'attaccante è il giocatore più importante del mercato del Milan. Vlahovic è sicuramente uno da tenere d'occhio: Allegri lo valuta molto e il suo contratto scade a fine giugno. E poi c'è Sorloth: i Rossoneri lo stanno osservando attentamente, poiché pot reddit Il Chelsea punta Maignan, lui chiede 2 cose al Milan per restare: la Champions e AllegriMike Maignan ha rinnovato da poco il suo contratto fino al 2031, ma il Milan non è sicuro neanche così di trattenerlo. tuttomercatoweb.com Maignan sul mercato senza Champions, nuovo colpo di scena in casa MilanSenza la qualificazione alla prossima Champions League il Milan potrebbe salutare Mike Maignan, nonostante il recente rinnovo ... milanlive.it