Mercato Milan LIVE | Ritorno di fiamma in attacco Leão apre alla Turchia

Leão ha aperto alla possibilità di trasferirsi in Turchia, segnando un ritorno di fiamma nel mercato rossonero. La sua disponibilità a considerare questa opzione potrebbe influenzare le trattative del Milan nelle prossime settimane. La sessione di mercato prosegue e gli aggiornamenti continueranno a seguire.

CALCIOMERCATO MILAN NEWS – Benvenuti alla diretta live di PianetaMilan.it sul mercato rossonero. Oggi, venerdì 24 luglio 2026, continueremo a raccontarvi l'evoluzione di questa campagna acquisti. Presi Gonçalo Ramos dal PSG e Mario Gila dalla Lazio per oltre 100 milioni di euro, il Milan si è concentrato su due fronti ben distinti. Da un lato, quello del rinnovo del contratto per alcuni dei suoi calciatori: arrivate le firme di Christian Comotto e Francesco Camarda mentre Luka Modri? resta ufficialmente per un'altra stagione. Da un altro lato, quello delle cessioni. Qui, però, ancora nulla di fatto: una trattativa congelata (quella per Pervis Estupiñán all'Aston Villa) e soltanto tanti ' rumors ', poca concretezza. 🔗 Leggi su Pianetamilan.it

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