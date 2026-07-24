Mercato Milan LIVE | Ritorno di fiamma in attacco Leão apre alla Turchia Bennacer in uscita

Leão ha espresso interesse per un trasferimento in Turchia, mentre Bennacer potrebbe lasciare il club. Sono queste le principali novità di oggi nel mercato del Milan. La trattativa per il portoghese si è riaperta, con possibilità di un trasferimento in una squadra turca, mentre il centrocampista algerino è in uscita e potrebbe lasciare il club nelle prossime settimane. La sessione di mercato continua a riservare aggiornamenti su questi e altri movimenti.

CALCIOMERCATO MILAN NEWS – Benvenuti alla diretta live di PianetaMilan.it sul mercato rossonero. Oggi, venerdì 24 luglio 2026, continueremo a raccontarvi l'evoluzione di questa campagna acquisti. Presi Gonçalo Ramos dal PSG e Mario Gila dalla Lazio per oltre 100 milioni di euro, il Milan si è concentrato su due fronti ben distinti. Da un lato, quello del rinnovo del contratto per alcuni dei suoi calciatori: arrivate le firme di Christian Comotto e Francesco Camarda mentre Luka Modri? resta ufficialmente per un'altra stagione. Da un altro lato, quello delle cessioni. Qui, però, ancora nulla di fatto: una trattativa congelata (quella per Pervis Estupiñán all'Aston Villa) e soltanto tanti ' rumors ', poca concretezza. 🔗 Leggi su Pianetamilan.it

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