Mercato Milan LIVE | Cardinale vuole Karetsas Leão apre alla Turchia Bennacer in uscita
Il Milan ha manifestato interesse per il centrocampista Karetsas. Nel frattempo, Leão ha aperto alla possibilità di trasferirsi in Turchia. Si segnala inoltre che Bennacer è in uscita dal club.
CALCIOMERCATO MILAN NEWS – Benvenuti alla diretta live di PianetaMilan.it sul mercato rossonero. Oggi, venerdì 24 luglio 2026, continueremo a raccontarvi l'evoluzione di questa campagna acquisti. Presi Gonçalo Ramos dal PSG e Mario Gila dalla Lazio per oltre 100 milioni di euro, il Milan si è concentrato su due fronti ben distinti. Da un lato, quello del rinnovo del contratto per alcuni dei suoi calciatori: arrivate le firme di Christian Comotto e Francesco Camarda mentre Luka Modri? resta ufficialmente per un'altra stagione. Da un altro lato, quello delle cessioni. Qui, però, ancora nulla di fatto: una trattativa congelata (quella per Pervis Estupiñán all'Aston Villa) e soltanto tanti ' rumors ', poca concretezza. 🔗 Leggi su Pianetamilan.it
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AMORIM VUOLE KARETSAS | MILAN SI MUOVE!
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