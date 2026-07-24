Il Milan ha manifestato interesse per il centrocampista Karetsas. Nel frattempo, Leão ha aperto alla possibilità di trasferirsi in Turchia. Si segnala inoltre che Bennacer è in uscita dal club.

CALCIOMERCATO MILAN NEWS – Benvenuti alla diretta live di PianetaMilan.it sul mercato rossonero. Oggi, venerdì 24 luglio 2026, continueremo a raccontarvi l'evoluzione di questa campagna acquisti. Presi Gonçalo Ramos dal PSG e Mario Gila dalla Lazio per oltre 100 milioni di euro, il Milan si è concentrato su due fronti ben distinti. Da un lato, quello del rinnovo del contratto per alcuni dei suoi calciatori: arrivate le firme di Christian Comotto e Francesco Camarda mentre Luka Modri? resta ufficialmente per un'altra stagione. Da un altro lato, quello delle cessioni. Qui, però, ancora nulla di fatto: una trattativa congelata (quella per Pervis Estupiñán all'Aston Villa) e soltanto tanti ' rumors ', poca concretezza. 🔗 Leggi su Pianetamilan.it

Segui gli aggiornamenti su Milan.

© Pianetamilan.it - Mercato Milan LIVE | Cardinale vuole Karetsas. Leão apre alla Turchia. Bennacer in uscita

? Vuoi approfondire questa notizia? Condividila sui social o cerca aggiornamenti, video e discussioni correlate. RedditFacebookX Cerca altre news e video

AMORIM VUOLE KARETSAS | MILAN SI MUOVE!

Notizie e thread social correlati

Mercato Milan LIVE | Ritorno di fiamma in attacco. Leão apre alla Turchia. Bennacer in uscitaLeão ha espresso interesse per un trasferimento in Turchia, mentre Bennacer potrebbe lasciare il club.

Mercato Milan LIVE | Ritorno di fiamma in attacco. Leão apre alla TurchiaLeão ha aperto alla possibilità di trasferirsi in Turchia, segnando un ritorno di fiamma nel mercato rossonero.

Temi più discussi: Blitz di Cardinale a Milanello: pranzo di mercato con Amorim e i dirigenti, i dettagli; Milan, Cardinale incontra Amorim a Milanello: il punto; Il Milan va all’assalto di Mazraoui: è perfetto per Amorim; Zaniolo per il Milan! Tomori, brutta fine: dal no alla Juve al Coventry o all'Arabia.

Milan, Cardinale è tornato a Milanello: programmazione del mercato e prime valutazioni con Amorim x.com

Il mercato del Milan riparte da Milanello: il summit di oggi tra Cardinale, dirigenza ed Amorim dà il via alla fase dueIl summit di oggi a Milanello tra Cardinale, Amorim e dirigenza rappresenta dunque il vero punto di partenza della seconda fase del mercato rossonero ... milannews.it

Milan, vertice di mercato con Cardinale e Amorim: Modric firma a distanza, da sciogliere i nodi Karetsas e LeaoPatron e allenatore rossonero al lavoro per rinforzare ulteriormente la squadra dopo agli arrivi di Gonçalo Ramos e Mario Gila. msn.com