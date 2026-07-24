Meloni vede Giorgetti al lavoro contro il caro-benzina

Da ilsole24ore.com 24 lug 2026 | 🔊 Ascolta la notizia
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La presidente del Consiglio ha incontrato oggi il ministro dell’Economia. Al centro della discussione ci sono le misure per affrontare il rialzo dei prezzi della benzina. Fonti di Palazzo Chigi confermano che il governo sta lavorando su interventi per contenere il caro-benzina. Nessuna comunicazione ufficiale su decisioni specifiche o tempi di attuazione.

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“Governo al lavoro sul caro benzina”. Lo fanno sapere fonti di Palazzo Chigi spiegando che la presidente del Consiglio, Giorgia Meloni ha avuto oggi un confronto con il ministro dell’Economia, Giancarlo Giorgetti. Al centro del colloquio, spiegano le stesse fonti, la situazione economica generale, con particolare attenzione all’andamento dei prezzi dei carburanti. Il governo “sta approfondendo le possibili iniziative da adottare, anche con riferimento all’eventuale attivazione del meccanismo delle accise mobili”. 🔗 Leggi su Ilsole24ore.com

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