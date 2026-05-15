Iran Tajani | con Giorgetti cerchiamo soluzioni a caro benzina
Il ministro degli Esteri ha dichiarato che, insieme a un collega del governo, si sta impegnando per trovare soluzioni al problema dei prezzi elevati della benzina. Ha sottolineato che è importante che l’Unione europea consideri la questione e agisca di conseguenza. La discussione riguarda le misure da adottare per affrontare il caro carburanti e garantire un intervento comune tra gli Stati membri. Non sono stati forniti dettagli sulle strategie specifiche che si intendono mettere in campo.
«Ora vediamo il da farsi, non escludo che possa esserci una manovra correttiva». Lo ha detto il ministro degli Affari esteri, Antonio Tajani, a margine di un evento a Macerata, rispondendo alla domanda se alla luce della crisi economica innescata dal conflitto in Iran si possa pensare a una manovra correttiva. «Adesso però è fondamentale lavorare perché anche l’Europa si renda conto che debba esserci più flessibilità per quanto riguarda gli aspetti legati al costo dell’energia », ha aggiunto Tajani, sottolineando che «così come c’è flessibilità per le spese per la difesa, dovrebbe esserci più flessibilità per i costi provocati dall’aumento dei prezzi dell’energia a causa di fattori esterni, non da fattori interni. 🔗 Leggi su Ilsole24ore.com
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