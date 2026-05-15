Iran Tajani | con Giorgetti cerchiamo soluzioni a caro benzina

Il ministro degli Esteri ha dichiarato che, insieme a un collega del governo, si sta impegnando per trovare soluzioni al problema dei prezzi elevati della benzina. Ha sottolineato che è importante che l’Unione europea consideri la questione e agisca di conseguenza. La discussione riguarda le misure da adottare per affrontare il caro carburanti e garantire un intervento comune tra gli Stati membri. Non sono stati forniti dettagli sulle strategie specifiche che si intendono mettere in campo.

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