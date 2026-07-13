Venerdì pomeriggio, nel maniero di Highgrove, il re ha incontrato privatamente il principe Harry, Meghan Markle e i loro figli, Archie e Lilibet. L'incontro è stato confermato da Buckingham Palace e si è svolto in forma strettamente riservata. Nessun dettaglio sulle modalità o sul contenuto dell'incontro è stato reso pubblico.

Venerdì pomeriggio, Re Carlo ha incontrato privatamente il principe Harry, Meghan Markle e i figli della coppia, Archie e Lilibet, nella residenza di campagna di Highgrove, come confermato da Buckingham Palace. La Corona britannica non ha voluto commentare l’incontro né rivelarne la durata, ma sembra che fosse presente anche la regina Camilla. Una fonte ha riferito a Vanity Fair che non saranno diffuse fotografie al pubblico e che il principe Harry ha assicurato al re Carlo che non parlerà pubblicamente della riunione di famiglia. Il principe Harry si trova nel Regno Unito già dallo scorso lunedì per sostenere gli Invictus Games del prossimo anno. 🔗 Leggi su Vanityfair.it

Segui gli aggiornamenti su Meghan Markle.

© Vanityfair.it - Esclusiva: re Carlo ha voluto a tutti i costi che il suo incontro con il principe Harry, Meghan Markle, Archie e Lilibet rimanesse privato

? Vuoi approfondire questa notizia? Condividila sui social o cerca aggiornamenti, video e discussioni correlate. RedditFacebookX Cerca altre news e video

Notizie e thread social correlati

Harry e Meghan riabbracciano re Carlo: incontro privato con Archie e Lilibet a HighgroveHarry e Meghan hanno incontrato re Carlo, regina Camilla, Archie e Lilibet in un incontro privato a Highgrove.

Harry vede papà Re Carlo III con la moglie Meghan e i figli Archie e Lilibet: il gesto di pace dell’ex principe ribelle che fa sognare i britanniciRe Carlo III ha incontrato i nipoti americani, Archie e Lilibet, nelle stanze private di Highgrove, la residenza nel Gloucestershire.

Temi più discussi: Re Carlo ha incontrato Archie e Lilibet a Highgrove dopo quattro anni. Assenti William e Kate Middleton: erano a Windsor per la partita di polo; Re Carlo sbatte la porta in faccia a Harry. Il Principe è a Londra da solo: prime foto; Re Carlo ha incontrato Harry e Meghan con i loro figli. Archie e Lilibet non vedevano il nonno da 4 anni; Re Carlo ha incontrato Harry, Meghan con i loro figli a Highgrove House. Archie e Lilibet non vedevano il nonno da 4 anni.

Meghan Markle non parteciperà all'evento di conteggio dei giochi Invictus di Prince Harry a Birmingham reddit

Harry, Meghan e Re Carlo: cosa è successo (davvero) durante l'incontro con i nipoti e perchè non è stata pubblicata neanche una fotoHarry, Meghan e i loro due figli, Archie e Lilibet, hanno incontrato Re Carlo ad Highgrove House, la residenza di campagna del monarca ... msn.com

Re Carlo: incontro a sorpresa con Harry, Meghan e i nipotini. Non li vedeva dal 2022Un incontro privato e particolarmente atteso quello tra Re Carlo e la famiglia del principe Harry. Il Re ha visto i nipotini dopo quattro anni. notizie.it