Savignano ’Corri per chi non può’ con quasi 400 partecipanti

A Savignano si è svolta la tradizionale corsa podistica di solidarietà chiamata “Corri per chi non può”, organizzata dal Lions Club del Rubicone e giunta alla sua 33ª edizione. L’evento ha coinvolto circa 400 partecipanti, che si sono riuniti per sostenere una causa benefica. La manifestazione è stata avviata da Tino Gori, uno dei soci fondatori del club, che ha dato il via alla corsa e ha accompagnato i partecipanti lungo il percorso.

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’Corri per chi non può’ è una corsa podistica di solidarietà che il Lions Club del Rubicone promuove da 33 anni, da quando Tino Gori, uno dei soci fondatori del club, la organizzò. Alla sua memoria ora è dedicato l’evento che é curato con dedizione dall’officer socio Davide Gori e da tutto il club. É una corsa non competitiva, per tutti: per i giovani e per chi corre da una vita, per chi punta al cronometro e per chi preferisce passeggiare chiacchierando. Si corre con chi non può e per chi non può. Il ricavato delle iscrizioni e le sponsorizzazioni si devolvono per progetti sociali e in primis sostegno alle famiglie in difficoltà. Domenica scorsa a Savignano sul Rubicone si è svolta la 33ª edizione, in un clima di condivisione e partecipazione collettiva. 🔗 Leggi su Ilrestodelcarlino.it © Ilrestodelcarlino.it - Savignano, ’Corri per chi non può’ con quasi 400 partecipanti ? Vuoi approfondire questa notizia? Condividila sui social o cerca aggiornamenti, video e discussioni correlate. RedditFacebookX Cerca altre news e video Sullo stesso argomento Corsa dell’Acqua, quarta edizione da record: quasi 400 partecipanti e spettacolo lungo il percorsoGrande partecipazione per la quarta edizione della Corsa dell’Acqua, che ha visto al via quasi 400 atleti, confermando il crescente successo di una... Oltre 400 partecipanti alla 25esima Parcocorsa. Vincono Pastorini e MattesiniLa manifestazione podistica si è svolta ad Arezzo questa mattina, lunedì 6 aprile. Savignano, ’Corri per chi non può’ con quasi 400 partecipanti’Corri per chi non può’ è una corsa podistica di solidarietà che il Lions Club del Rubicone promuove da 33 anni, da quando Tino Gori, uno dei soci fondatori del club, la organizzò. Alla sua memoria or ... ilrestodelcarlino.it Savignano, il 17 maggio torna la Corri per Chi non può dedicata a Tino GoriIl 17 maggio a Savignano torna la Corri per Chi non può: corsa benefica Lions dedicata a Tino Gori, per l’Emporio Solidale ... altarimini.it