Le tensioni tra Stati Uniti e Iran sono aumentate nel Medio Oriente, con nuovi scontri che si sono verificati nel Mar Rosso. L'Iran ha dichiarato di non voler ridurre le proprie attività nel controllo dello Stretto di Hormuz, area strategica per le rotte del petrolio. Il confronto si intensifica in una regione già caratterizzata da frequenti incidenti e scontri tra le due parti. Le autorità iraniane hanno ribadito la fermezza nel mantenere la propria posizione senza indicare segnali di compromesso.

Paola Simonetti - Città del Vaticano L’Iran lancia un messaggio chiaro agli Stati Uniti: non arretrerà di un passo nel conflitto che vede al centro il controllo dello Stretto di Hormuz. Sempre più violento, dunque, lo scambio di attacchi incrociati che è proseguito per la 13esima notte consecutiva, con la segnalazione di almeno 4 vittime sul territorio iraniano nei dintorni di Ahvaz e i colpi sferrati da Teheran sulla base americana “Muwafiq al-Sultani” in Giordania. Esplosioni sono state registrate anche nei pressi del villaggio di Mosan sull'isola di Qeshm, situata a Hormuz. Lo sconfinamento del conflitto Read Also E lo scontro... 🔗 Leggi su Vaticannews.va

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© Vaticannews.va - Medio Oriente, nuovo scambio di fuoco Usa – Iran. Il conflitto si allarga al Mar Rosso

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