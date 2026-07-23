Gli Stati Uniti hanno condotto bombardamenti nell’area, segnando la dodicesima notte consecutiva di attacchi contro obiettivi iraniani. La risposta dell’Iran ha coinvolto basi militari e forze nella regione, tra cui Yemen e Mar Rosso. Lo scontro tra le due potenze si estende oltre il Medio Oriente, coinvolgendo anche altre aree strategiche. La tensione tra Usa e Iran continua a crescere, con escalation di operazioni militari e reazioni sul campo.

Gli Stati Uniti hanno bombardato l’Iran per la dodicesima notte consecutiva, provocando la reazione della Repubblica islamica contro le basi statunitensi nella regione, in particolare in Kuwait, in Giordania e in Bahrein, mentre dallo Yemen gli Houthi, alleati di Teheran, hanno attaccato due petroliere saudite nel Mar Rosso, mettendo a rischio la navigazione anche nello Stretto di Bab el-Mandeb, un altro canale strategico per il commercio di petrolio, come quello di Hormuz, dove i Pasdaran iraniani hanno rivendicato nuovi raid contro le navi in transito. L’escalation del conflitto ha ormai superato i confini regionali, anche perché non si... 🔗 Leggi su Tpi.it

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© Tpi.it - Medio Oriente: è scontro totale tra Usa e Iran. Ma dallo Stretto di Hormuz la guerra si allarga anche allo Yemen e al Mar Rosso

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USA vs Iran: La Sfida Finale nello Stretto di Hormuz (Analisi Tattica)

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Medio Oriente, cresce la tensione nello Stretto di Hormuz: nuovi attacchi tra Usa e IranNello Stretto di Hormuz, sono stati registrati nuovi scontri tra navi statunitensi e imbarcazioni iraniane.

Temi più discussi: Medio Oriente, raid incrociati tra Usa e Iran. Trump: nessun pedaggio su Hormuz; Libano, 20 anni dopo la guerra senza pace; Nuovo avviso dell’Easa: divieto di sorvolo nel Medio Oriente; Prezzi del petrolio ancora in rialzo con i combattimenti in Medio Oriente.

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