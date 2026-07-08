Nella notte, si sono verificati scambi di fuoco tra forze statunitensi e militari iraniani nel Medio Oriente. L’Iran ha definito l’attacco statunitense ingiustificato, pericoloso e una chiara violazione di un cessate-il-fuoco già stabilito.

Paola Simonetti – Città del Vaticano “L’aggressione dell’Iran è stata ingiustificata, pericolosa e ha rappresentato una palese violazione del cessate-il-fuoco". Motiva così il Comando Centrale militare degli Stati Uniti la risposta di fuoco contro 80 obiettivi iraniani e la reintroduizione di sanzioni economiche sul petrolio di Teheran dopo i colpi sferrati da quest’ultima contro alcune navi commerciali a Hormuz. Attacchi annunciati stando alle dichiarazioni dell’Iran che aveva ripetutamente accusato gli Usa di aver violato il memorandum d'intesa su molti capitoli e avvertito che ci sarebbero state ritorsioni. I nuovi raid statunitensi sono stati sferrati, secondo la testata Axios, con una portata e potenza quattro volte superiore a quella di dieci giorni fa. 🔗 Leggi su Vaticannews.va

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© Vaticannews.va - Medio Oriente, tregua violata fra Usa e Iran. Scambio di fuoco nella notte

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Cosa c'è dietro alla tregua tra Usa e Iran

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