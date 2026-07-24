Meda capitale della ginnastica Asia D’Amato reginetta dell’artistica
A Meda si sono svolte le finali di ginnastica artistica, con la partecipazione di Asia D’Amato. La Lombardia si conferma regione centrale per questa disciplina, dopo aver ospitato recentemente a Milano le finali di Coppa del Mondo di ginnastica ritmica. La competizione ha visto atleti provenienti da diverse squadre nazionali, con D’Amato che si è distinta tra le concorrenti. La manifestazione si è svolta nel rispetto delle norme sportive e di sicurezza previste.
La Lombardia si conferma terra di ginnastica. Dopo aver ospitato a Milano le finali di Coppa del Mondo di ritmica, questa volta tocca a Meda e all’artistica. Nel weekend, da oggi fino a domenica 26 luglio, vanno in scena i Campionati Italiani Assoluti, tra gli ultimi banchi di prova in vista della rassegna continentale di Zagabria, in programma dal 13 al 23 agosto 2026. I campionati si svolgeranno al PalaMeda di Via Udine 1, anche grazie al sostegno della Ginnastica Meda e così Maurizio Allievi, Direttore Tecnico della realtà brianzola e tecnico dall’enorme esperienza pure in ambito olimpico, ha spiegato: "I Campionati Italiani Assoluti rappresentano il più importante appuntamento della ginnastica artistica italiana. 🔗 Leggi su Ilgiorno.it
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