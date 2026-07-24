Meda capitale della ginnastica Asia D’Amato reginetta dell’artistica

Notizia in breve

A Meda si sono svolte le finali di ginnastica artistica, con la partecipazione di Asia D’Amato. La Lombardia si conferma regione centrale per questa disciplina, dopo aver ospitato recentemente a Milano le finali di Coppa del Mondo di ginnastica ritmica. La competizione ha visto atleti provenienti da diverse squadre nazionali, con D’Amato che si è distinta tra le concorrenti. La manifestazione si è svolta nel rispetto delle norme sportive e di sicurezza previste.