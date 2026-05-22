Montevarchi capitale della ginnastica artistica

A Montevarchi si avvicina un evento di rilievo nel calendario della ginnastica artistica giovanile italiana, dopo il successo dello scorso anno. La città si sta organizzando per accogliere atleti, allenatori e appassionati provenienti da diverse regioni, che parteciperanno a una delle competizioni più attese nel settore. L’appuntamento si svolgerà nei prossimi giorni, con diverse discipline e categorie che vedranno protagonisti giovani talenti impegnati in esercizi di qualificazione e finali.

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