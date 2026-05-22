Montevarchi capitale della ginnastica artistica
A Montevarchi si avvicina un evento di rilievo nel calendario della ginnastica artistica giovanile italiana, dopo il successo dello scorso anno. La città si sta organizzando per accogliere atleti, allenatori e appassionati provenienti da diverse regioni, che parteciperanno a una delle competizioni più attese nel settore. L’appuntamento si svolgerà nei prossimi giorni, con diverse discipline e categorie che vedranno protagonisti giovani talenti impegnati in esercizi di qualificazione e finali.
Arezzo, 22 maggio 2026 – Montevarchi si prepara a ospitare, per il secondo anno consecutivo, uno degli appuntamenti più importanti della ginnastica artistica giovanile italiana. Sabato 23 e domenica 24 maggio il Palazzetto dello Sport sarà infatti il teatro delle Finali Nazionali del Campionato Allievi Gold maschile, manifestazione di vertice che porterà in città 180 giovani atleti provenienti da tutte le regioni d’Italia. La competizione, articolata nelle sei categorie previste (A1-A6), si svilupperà nel corso di due intense giornate di gara, dalla mattina fino al tardo pomeriggio, con l’assegnazione dei titoli di Campione Italiano per ciascuna fascia. 🔗 Leggi su Sport.quotidiano.net
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