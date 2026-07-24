Una legge regionale mira a regolamentare l’intelligenza artificiale, con un focus sul senso etico. La proposta è stata annunciata da un rappresentante del partito di maggioranza, che ha sottolineato come la regione sia la prima a proporre un quadro normativo per governare l’innovazione tecnologica. La legge punta a integrare principi etici nel processo di sviluppo e utilizzo dell’intelligenza artificiale, promuovendo un approccio umanista.

Pisa, 24 luglio 2026 – “Siamo la prima regione che si candida a governare un processo di innovazione ineluttabile e che lo fa mettendo al centro un nuovo umanesimo”. Così il vicepresidente del consiglio regionale, Antonio Mazzeo (Pd), sintetizza la legge regionale approvata in Toscana per un uso etico dell’intelligenza artificiale. “La politica – aggiunge – ha il dovere di porre le domande giuste. La prima è: quale direzione vogliamo dare all’intelligenza artificiale già entrata nelle nostre vite? Occorre comprendere le straordinarie opportunità che offre e i rischi che si corrono”. E che legge ne è venuta fuori? “Non possiamo lasciare che siano solo il mercato, gli algoritmi e poche grandi piattaforme tecnologiche a decidere quale posto debba avere l’intelligenza artificiale nelle nostre società. 🔗 Leggi su Lanazione.it

© Lanazione.it - Mazzeo (Pd): “Toscana avanti su IA e senso etico”. Una legge regionale per governare l’innovazione

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