Gallerati Pd Montesilvano sulla Nuova Pescara | Avanti con la legge regionale irrilevanti i nuovi referendum
Un rappresentante di Gallerati, proveniente da Montesilvano, ha affermato che si continuerà a procedere con la realizzazione della Nuova Pescara, sostenendo che la legge regionale esiste e deve essere rispettata. Ha inoltre dichiarato che la futura costituzione della nuova città rappresenta un beneficio per le tre comunità coinvolte. Per quanto riguarda i referendum consultivi di Montesilvano e Spoltore, li ha definiti come un semplice esercizio di sensibilizzazione politica e un gesto tardivo di civismo.
Andare avanti con la Nuova Pescara perché un legge regionale c'è e va rispettata e perché la sua costituzione potrà essere solo un bene per le tre città coinvolte I referendum consultivi di Montesilvano e Spoltore? “Puro esercizio di sensibilizzazione politica e tardivo civismo”. Suona come un.🔗 Leggi su Ilpescara.it
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