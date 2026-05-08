Gallerati Pd Montesilvano sulla Nuova Pescara | Avanti con la legge regionale irrilevanti i nuovi referendum

Un rappresentante di Gallerati, proveniente da Montesilvano, ha affermato che si continuerà a procedere con la realizzazione della Nuova Pescara, sostenendo che la legge regionale esiste e deve essere rispettata. Ha inoltre dichiarato che la futura costituzione della nuova città rappresenta un beneficio per le tre comunità coinvolte. Per quanto riguarda i referendum consultivi di Montesilvano e Spoltore, li ha definiti come un semplice esercizio di sensibilizzazione politica e un gesto tardivo di civismo.

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Andare avanti con la Nuova Pescara perché un legge regionale c'è e va rispettata e perché la sua costituzione potrà essere solo un bene per le tre città coinvolte I referendum consultivi di Montesilvano e Spoltore? “Puro esercizio di sensibilizzazione politica e tardivo civismo”. Suona come un.🔗 Leggi su Ilpescara.it Notizie correlate A Montesilvano il Pd riparte dall'ex sindaco Gallerati, i Giovani democratici: "Importante, ora a lavoro per la Nuova Pescara"Si ristruttura il Pd a Montesilvano e lo fa puntando sull'ex sindaco Renzo Gallerati, eletto segretario cittadino nel corso dell’assemblea tenutasi... Modificato il testo del referendum sulla Nuova Pescara a Montesilvano, Natale (Pd): "I soldi pubblici vanno spesi diversamente"Ancora critiche e contrarietà da parte della consigliera comunale del Pd Manuela Natale al referendum popolare voluto dal centrodestra di... Tutti gli aggiornamenti Gallerati (Pd Montesilvano) sulla Nuova Pescara: Avanti con la legge regionale, irrilevanti i nuovi referendumIl segretario del circolo cittadino del Partito democratico ribadisce la propria posizione sulla nascita della grande città: la fusione deve andare avanti e se si vuole modificare la legge a farlo può ... ilpescara.it Modificato il testo del referendum sulla Nuova Pescara a Montesilvano, Natale (Pd): I soldi pubblici vanno spesi diversamenteLa consigliera comunale del Partito Democratico interviene in merito alla decisione di modificare il testo del quesito che sarà proposto ai cittadini il 20 e 21 giugno prossimi ... ilpescara.it