Un rappresentante del Partito Democratico ha espresso la propria opposizione alla proposta di una nuova legge elettorale avanzata dal centrodestra. Secondo quanto dichiarato, questa legge potrebbe favorire la formazione di maggioranze create artificialmente grazie a un premio di rappresentanza molto alto. La proposta, inoltre, prevede che la maggioranza risultante possa scegliere da sola alcune figure di garanzia, tra cui il presidente della Repubblica.

Il vicepresidente del consiglio regionale per la reintroduzione delle preferenze: "Se il centrodestra non le vuole il Pd faccia le primarie" FIRENZE – “Il centrodestra vuole approvare una legge elettorale che consentirebbe a una maggioranza artificiale, costruita con un premio sproporzionato, di eleggersi da sola le figure di garanzia, a partire dal presidente della Repubblica. È un meccanismo pericoloso, che altera gli equilibri costituzionali e indebolisce la qualità della nostra democrazia“. La pensa così il vicepresidente del consiglio regionale, Antonio Mazzeo. “È una legge che riesce a essere persino peggiore del Porcellum: concede un...🔗 Leggi su Corrieretoscano.it

© Corrieretoscano.it - Mazzeo (Pd) contro l’ipotesi di nuova legge elettorale: “Crea maggioranza artificiali che non esistono nel paese”

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