I Carabinieri hanno sequestrato 21 container pieni di moto rubate nel quartiere Parioli di Roma. Tre cittadini stranieri sono stati fermati con l’accusa di ricettazione e riciclaggio. Le moto, che erano scomparse da diverse zone della zona, sono state recuperate durante l’operazione. L’indagine prosegue per identificare eventuali altri soggetti coinvolti nel traffico illecito.

È di tre cittadini stranieri fermati per ricettazione e riciclaggio e ventuno container sequestrati il bilancio di un’operazione condotta dai Carabinieri nel quartiere Parioli di Roma. L’indagine, coordinata dalla Procura della Repubblica, è stata avviata dopo una serie di furti di moto nella zona e ha portato alla scoperta di un vasto traffico di veicoli rubati, pronti per essere spediti all’estero. Operazione coordinata dalla Procura di Roma Come indicato dal portale ufficiale dei Carabinieri, l’attività investigativa è stata avviata dalla Compagnia Roma Parioli, che ha operato sotto la direzione della Procura della Repubblica di Roma. L’indagine ha preso il via dopo una serie di furti di motociclette avvenuti nel quartiere Parioli. 🔗 Leggi su Virgilio.it

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© Virgilio.it - Maxi traffico di moto rubate a Roma, sequestrati 21 container: i mezzi sparivano ai Parioli, tre fermi

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