Roma | scoperti 21 container con moto rubate e pezzi di veicoli a Ponte Galeria tre fermati

Da romadailynews.it 23 lug 2026 | 🔊 Ascolta la notizia
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A Ponte Galeria, i carabinieri hanno scoperto 21 container pieni di moto rubate e pezzi di veicoli destinati all’esportazione. Tre persone sono state fermate nell’ambito dell’operazione. I container contenevano veicoli e parti di veicoli sequestrate, pronte per essere inviate all’estero. L’indagine è ancora in corso per identificare eventuali altre persone coinvolte.

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Un’importante operazione dei carabinieri ha portato alla scoperta di ventuno container carichi di moto rubate e parti di veicoli pronti per essere spediti all’estero. La scoperta è avvenuta a Ponte Galeria, a Roma, nell’ambito di un’indagine che ha portato al fermo di tre uomini di origine senegalese, accusati di ricettazione e riciclaggio in concorso. I militari della Compagnia Roma Parioli, sotto la direzione della Procura della Repubblica di Roma, hanno eseguito il provvedimento nei confronti di tre uomini di 53, 28 e 54 anni, tutti senza fissa dimora in Italia e con precedenti per reati simili. Indagini e Operazioni dei Carabinieri. L’attività investigativa è scattata a seguito di una serie di furti di moto avvenuti nel quartiere Parioli. 🔗 Leggi su Romadailynews.it

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