Un pluricampione di apnea ha dichiarato di essere stato allenato dall’oste di un alimentari, noto per le sue ripiene di mortadella. La coppia, a prima vista improbabile, si sarebbe avvalsa di un metodo di allenamento condiviso, secondo quanto affermato dal nuotatore. Non sono stati forniti dettagli su eventuali accordi o esercizi specifici. La notizia si basa sulle affermazioni del nuotatore, senza ulteriori conferme ufficiali o approfondimenti sulle modalità di allenamento.

A guardarli superficialmente, potrebbero sembrare la più improbabile delle coppie sportive di alto livello. In realtà capisci presto che c’è una logica stringente a unire Roberto, mitologica figura dell’oste di una volta, dietro al bancone di un alimentari come non se ne trovano più, e Mauro, pluricampione e primatista mondiale di apnea. Uno, Roberto Bortolotti, ha vissuto la sua vita dietro la grande vetrina di Robespier - Pier è il fratello che oggi si dedica ad altro - locale buono per uno struggente, nella sua dolcezza, tuffo nel passato. Presidio di quartiere arrampicato in via Varthema, mortadelle che non si fanno più e prosciutti di Parma esposti come trofei. 🔗 Leggi su Corrieredibologna.corriere.it

© Corrieredibologna.corriere.it - Mauro Generali: «Io, campione di apnea allenato dall'oste Roberto e dalle sue crescente ripiene di mortadella»

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