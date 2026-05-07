Un tennista di Budrio ha svolto allenamenti presso un club di Castenaso in preparazione del torneo del Foro Italico. Nel frattempo, Simone Bolelli si sta preparando al Country Club di Bologna per partecipare agli Internazionali di Roma, un evento di livello Master 1000 che si terrà nella capitale. Il giocatore bolognese, accompagnato dal suo compagno di doppio, sarà presente alla competizione.

Conto alla rovescia per Simone Bolelli in vista degli Internazionali di Roma. Il Master 1000 che si giocherà nella Capitale vedrà protagonista anche il tennista bolognese che insieme al compagno di doppio Andrea Vavassori andrà a caccia di gloria nel prestigioso appuntamento del Foro Italico. Il tennista nativo di Budrio è reduce dall’eliminazione ai sedicesimi del Madrid Open e ha deciso di concentrarsi sull’impegno "di casa". Per farlo è letteralmente tornato a casa, con il quarantenne, che insieme a Vavassori è a ridosso della top ten del ranking, che si è allenato al Country Club di Castenaso. Qui Bolelli aveva passato gran parte dell’infanzia per poi spiccare il volo verso i campi internazionali.🔗 Leggi su Sport.quotidiano.net

© Sport.quotidiano.net - Tennis, il campione di Budrio si è allenato nel club di Castenaso in vista del Foro Italico. Bolelli al Country prepara gli Internazionali

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