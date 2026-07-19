Aldo Cacco a 75 anni è campione mondiale di apnea | Passione nata in barca a vela nei Caraibi Oggi sto anche 5 minuti in acqua senza respirare

A 75 anni, un ex farmacista ha stabilito un record mondiale di apnea, trattenendo il respiro per cinque minuti. La passione per questa disciplina è nata durante una vacanza in barca a vela nei Caraibi. Dopo cinquant’anni di lavoro nel settore farmaceutico, ora si dedica esclusivamente a questa attività, che ha iniziato a praticare con regolarità.

Per cinquant’anni ha dispensato medicine. Oggi, invece, la sua ricetta è una soltanto: trattenere il respiro. Detta da Aldo Cacco, 75 anni, farmacista per mezzo secolo e oggi campione del mondo master di apnea, sembra quasi una provocazione. Eppure è proprio sott’acqua, nel silenzio della piscina e con un solo respiro, che il chioggiotto ha trovato una seconda vita. Ai recenti Campionati del Mondo Master ha conquistato due medaglie d’oro, una di bronzo e il record del mondo nella sprint 4x50. Il tutto dopo avere scoperto l’apnea superati i cinquant’anni e dopo avere lasciato, nel 2025, le due farmacie costruite negli anni a Mogliano Veneto (Treviso). 🔗 Leggi su Corrieredelveneto.corriere.it

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