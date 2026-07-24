A 18 anni, il tuffatore italiano ha vinto il titolo mondiale nel sincro misto. Nato con la paura dell’acqua, ha affrontato un percorso di crescita e allenamenti intensi. Ha raggiunto questo risultato dopo aver superato le difficoltà iniziali, diventando uno dei più giovani campioni del suo sport. La vittoria si inserisce nel suo percorso di successi che lo ha portato a scrivere pagine importanti a livello internazionale. Ora sogna le Olimpiadi.

Matteo Santoro è uno dei più grandi talenti dei tuffi italiani e, a soli 18 anni, ha già scritto pagine importanti della storia di questo sport. In questa intervista di FOCUS ripercorriamo il suo straordinario percorso: dagli inizi, quando aveva paura di tuffarsi, fino alla conquista del titolo mondiale nel sincro misto con Chiara Pellacani. Parliamo dell’esperienza negli Stati Uniti, del rapporto con la sua storica allenatrice Alice Palmieri, della vita fuori dalla piscina, dei social, delle emozioni dietro ogni gara e dei grandi obiettivi che lo aspettano verso Los Angeles 2028. Una conversazione autentica che racconta non solo il campione, ma anche il ragazzo dietro le medaglie, con aneddoti, emozioni e aspetti poco conosciuti della sua vita. 🔗 Leggi su Oasport.it

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Matteo Santoro: dal bambino che aveva paura dell'acqua al Campione del Mondo. Il sogno Olimpiadi

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