Durante la cerimonia di premiazione della finale del Mondiale 2026, Claudia Sheinbaum Pardo, presidente del Messico, ha consegnato le medaglie e il trofeo alla squadra vincitrice, la Spagna. L’evento si è svolto alla presenza di rappresentanti della FIFA e delle autorità sportive. Sheinbaum, nota per il ruolo politico nel suo paese, si è distinta per aver partecipato attivamente alla cerimonia, posizionandosi al centro della scena.

La cerimonia di premiazione della finale del Mondiale 2026 ha regalato anche un’immagine destinata a rimanere nella storia: accanto ai vertici della FIFA, a consegnare le medaglie e il trofeo alla Spagna campione del mondo c’era Claudia Sheinbaum Pardo, presidente del Messico. Una presenza che per molti spettatori è apparsa sorprendente, ma che in realtà è perfettamente coerente con l’organizzazione della Coppa del Mondo 2026. Quella appena conclusa, infatti, non è stata la Coppa del Mondo degli Stati Uniti, come spesso si è detto, bensì la prima edizione organizzata congiuntamente da tre Paesi: Canada, Stati Uniti e Messico. La finale si è disputata negli Stati Uniti, ma il Mondiale è stato ospitato da tre nazioni nordamericane, tutte rappresentate nelle cerimonie ufficiali. 🔗 Leggi su Laprimapagina.it

© Laprimapagina.it - Dal palco della finale al centro della scena: chi è Claudia Sheinbaum, la presidente del Messico che ha premiato la Spagna campione del mondo

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