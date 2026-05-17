Matteo Santoro | Da piccolo avevo paura di tuffarmi in acqua ora il mio sogno sono le Olimpiadi

Da fanpage.it 17 mag 2026 | 🔊 Ascolta la notizia

Matteo Santoro ha condiviso la sua esperienza personale, partendo dall’insicurezza da bambino nel tuffarsi in acqua fino a diventare un atleta con ambizioni di partecipare alle Olimpiadi. In un’intervista a Fanpage.it, ha parlato della sua crescita nel mondo dello sport, dei momenti passati negli Stati Uniti e dei risultati ottenuti a livello internazionale. Ha descritto le tappe della sua formazione e i progetti futuri legati alla carriera sportiva, senza tralasciare le sfide affrontate lungo il cammino.

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Matteo Santoro si racconta a Fanpage.it tra crescita sportiva, vita negli Stati Uniti e successi internazionali: parole e pensieri tra tuffi, risultati, formazione e ambizioni olimpiche. 🔗 Leggi su Fanpage.it

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