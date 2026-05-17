Matteo Santoro | Da piccolo avevo paura di tuffarmi in acqua ora il mio sogno sono le Olimpiadi
Matteo Santoro ha condiviso la sua esperienza personale, partendo dall’insicurezza da bambino nel tuffarsi in acqua fino a diventare un atleta con ambizioni di partecipare alle Olimpiadi. In un’intervista a Fanpage.it, ha parlato della sua crescita nel mondo dello sport, dei momenti passati negli Stati Uniti e dei risultati ottenuti a livello internazionale. Ha descritto le tappe della sua formazione e i progetti futuri legati alla carriera sportiva, senza tralasciare le sfide affrontate lungo il cammino.
Matteo Santoro si racconta a Fanpage.it tra crescita sportiva, vita negli Stati Uniti e successi internazionali: parole e pensieri tra tuffi, risultati, formazione e ambizioni olimpiche. 🔗 Leggi su Fanpage.it
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