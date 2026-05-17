Matteo Santoro | Da piccolo avevo paura di tuffarmi in acqua ora il mio sogno sono le Olimpiadi

Matteo Santoro ha condiviso la sua esperienza personale, partendo dall’insicurezza da bambino nel tuffarsi in acqua fino a diventare un atleta con ambizioni di partecipare alle Olimpiadi. In un’intervista a Fanpage.it, ha parlato della sua crescita nel mondo dello sport, dei momenti passati negli Stati Uniti e dei risultati ottenuti a livello internazionale. Ha descritto le tappe della sua formazione e i progetti futuri legati alla carriera sportiva, senza tralasciare le sfide affrontate lungo il cammino.

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