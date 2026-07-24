Matrimonio Donnarumma tanti i vip presenti tra cui Haaland | LE FOTO

Gianluigi Donnarumma e la compagna Alessia Elefante si sono sposati a Locorotondo, con molte celebrità presenti. Tra gli ospiti c’era anche il calciatore Erling Haaland. La cerimonia si è svolta in una location suggestiva, attirando numerosi invitati noti nel mondo dello sport e dello spettacolo. Sono state scattate diverse foto dell’evento.

Gianluigi Donnarumma e la compagna Alessia Elefante sono convolati a nozze nella spettacolare location di Locorotondo. Alla celebrazione hanno preso parte numerosi vip, tra cui Erling Haaland. Presenti anche diversi nomi legati al calcio italiano, tra cui Giovanni Malagò, Paolo Maldini, Sandro Tonali e Nicolò Barella. 🔗 Leggi su Sportmediaset.mediaset.it

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