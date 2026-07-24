La cerimonia di nozze si svolge oggi a Locorotondo, con numerosi invitati presenti. Tra gli ospiti ci sono ex compagni di squadra e amici del portiere, tra cui Maldini e Tonali. La coppia, insieme da diversi anni, ha avuto il matrimonio dopo un rapporto iniziato a Castellammare di Stabia e proseguito tra Milano, Parigi e Manchester. La cerimonia vede la presenza di vari calciatori e amici stretti del futuro sposo.

Gianluigi Donnarumma e Alessia Elefante si sposano oggi, venerdì 24 luglio, a Locorotondo. L'ex portiere del Milan celebra le nozze con la compagna storica dopo il legame nato a Castellammare di Stabia e proseguito negli anni tra Milano, Parigi e Manchester. Tra gli invitati figurano diversi volti noti, a partire da Paolo Maldini e dal compagno di squadra **Erling Haaland.**Matrimonio Donnarumma: i dettagli della cerimonia. Il programma della giornata prevede la cerimonia religiosa nella chiesa di San Giorgio Martire a Locorotondo, in provincia di Bari. A seguire, sposi e invitati si sposteranno nella residenza di lusso Pettolecchia, immersa tra gli uliveti di Fasano, per il ricevimento. 🔗 Leggi su Pianetamilan.it

© Pianetamilan.it - Matrimonio Donnarumma, da Maldini a Tonali: tutti gli invitati presenti alla cerimonia

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