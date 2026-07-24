Un uomo alla guida di una Porsche è stato condannato a otto anni di carcere per aver investito e ucciso una ragazza a 200 kmh. La giovane viaggiava su una Fiat 500 quando è stata travolta. Il giudice ha stabilito che non si trattava di una gara, e il conducente è stato riconosciuto colpevole. La sentenza riguarda un commerciante di pneumatici, mentre altri imputati sono stati assolti.

Franco Vacchina, il commerciante di pneumatici alla guida della Porsche che ha travolto la Fiat 500 sulla quale viaggiava la giovane, è stato condannato a 8 anni di reclusione. 10 gli anni che aveva chiesto la procura, 5 per Bertello, che invece è stato assolto Nuovi risvolti sul caso della g. 🔗 Leggi su Ilgiornaleditalia.it

© Ilgiornaleditalia.it - Matilde Baldi uccisa da una Porsche a 200 km/h, per il giudice nessuna gara, condannato a 8 anni Vacchina, assolto Bertello

? Vuoi approfondire questa notizia? Condividila sui social o cerca aggiornamenti, video e discussioni correlate. RedditFacebookX Cerca altre news e video

Matilde uccisa in una gara tra Porsche, Vacchina tentò di inquinare le prove

Notizie e thread social correlati

Matilde Baldi travolta da una Porsche a 200 km/h sull’A33, chiuse le indagini: “Vittima di una gara tra auto”Le indagini sull’incidente che ha causato la morte della 20enne sono state concluse.

Morte di Matilde Baldi, condannato l’imprenditore alla guida della Porsche e assolto l’altro imputato. Per il gup non ci fu una gara di velocitàUn uomo alla guida di una Porsche è stato condannato per la morte di Matilde Baldi, avvenuta l’11 dicembre 2025 sull’autostrada Asti-Cuneo.

Si parla di: Daniela Florea, 36 anni, trovata morta dopo giorni nel letto-contenitore a Torino: l'ex marito indagato.

Ventenne travolta e uccisa da Porsche a 200 km/h: 8 anni al conducente. Assolto l’amicoLo schianto sull’A33, cade l'ipotesi della folle sfida tra potenti vetture in autostrada. Il pm aveva chiesto 10 e 5 anni. La vittima, in auto con la madre, morta dopo 5 giorni di agonia ... quotidiano.net

Matilde Baldi travolta e uccisa da una Porsche a oltre 200 km/h: condannato a otto anni Franco Vacchina, assolto Davide BertelloCondannato a otto anni di reclusione Franco Vacchina e assolto Davide Bertello. È la sentenza pronunciata dal giudice del Tribunale di Asti, ... msn.com