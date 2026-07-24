materie prime critiche in italia via al nuovo fondo che punta su riciclo e stoccaggio

Notizia in breve

Il governo italiano ha avviato un nuovo fondo dedicato alle materie prime critiche, affidandone la gestione a Invimit. Il fondo punta su riciclo e stoccaggio, con l’obiettivo di rafforzare le riserve nazionali. La decisione prevede investimenti in tecnologie di recupero e stoccaggio strategico. Nessuna indicazione è stata data sui fondi totali o sui tempi di attuazione. La misura si inserisce in un piano più ampio di sicurezza delle risorse strategiche per il paese.