Materie prime critiche in Italia via al nuovo Fondo che punta su riciclo e stoccaggio
Il governo italiano ha avviato un nuovo fondo dedicato alle materie prime critiche, affidandone la gestione a Invimit. Il fondo punta su riciclo e stoccaggio, con l’obiettivo di rafforzare le riserve nazionali. La decisione prevede investimenti in tecnologie di recupero e stoccaggio strategico. Nessuna indicazione è stata data sui fondi totali o sui tempi di attuazione. La misura si inserisce in un piano più ampio di sicurezza delle risorse strategiche per il paese.
Le materie prime critiche tornano al centro della nuova politica industriale italiana. Con l’affidamento a Invimit della gestione del Fondo Real Asset e a Fondo Italiano d’Investimento di quella del Fondo Imprese, il Fondo nazionale del Made in Italy (Fnmi) entra nella fase operativa e punta anzitutto a mettere in sicurezza l’approvvigionamento dei materiali decisivi per la transizione energetica e digitale. Previsto dalla legge quadro sul Made in Italy (legge n. 206 del 27 dicembre 2023), promosso dal Mimit e attuato di concerto con il Mef, il Fondo dispone di 900 milioni di euro per rafforzare le filiere strategiche nazionali. Dopo oltre un anno dall’istituzione, con la nomina dei due gestori, le risorse pubbliche possono finalmente tradursi in investimenti, affiancate anche da nuovi capitali privati. 🔗 Leggi su Quifinanza.it
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