L’Italia utilizza principalmente materie prime importate per produrre beni riconosciuti come di alta qualità a livello internazionale. Il ministro delle imprese e del made in Italy ha affermato che il paese è leader in Europa nel riciclo di materie prime. Questa attività di riciclo contribuisce a ridurre la dipendenza dalle importazioni e a promuovere pratiche più sostenibili nel settore produttivo.

Roma, 7 lug. (Adnkronos) - "L'Italia da sempre utilizza materie prime spesso provenienti dall'estero per realizzarne prodotti che, nella percezione globale, sono considerati eccellenze di qualità. Abbiamo una particolare vocazione a riutilizzare la materia perché ne abbiamo da sempre la necessità. Oggi, infatti, siamo leader in Europa nel riciclo delle materie prime per uso industriale". A dirlo è stato il ministro delle Imprese e del Made in Italy, Adolfo Urso, all'edizione 2026 di 'Italian Waste Economy', oggi a Roma. Per Urso l'Italia può "fare ancor più e meglio se l'Europa, come abbiamo chiesto, pone un divieto all'esportazione di rifiuti industriali". 🔗 Leggi su Iltempo.it

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© Iltempo.it - Sostenibilità, Urso (Mimit): "Italia leader in Europa in riciclo di materie prime"

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