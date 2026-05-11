Il ministro delle Imprese ha annunciato che i tecnici del ministero effettueranno presto un sopralluogo a Marghera, dove si prevede di realizzare il primo polo europeo dedicato allo stoccaggio e al riciclo di materie prime critiche. La visita servirà a verificare le condizioni per l’installazione del centro, che si troverà nel sud Europa. Nessuna data precisa è stata comunicata, ma il progetto coinvolge le autorità locali e le aziende interessate.

Il ministro delle Imprese Adolfo Urso ha annunciato che i tecnici del dicastero saranno presto a Marghera per i sopralluoghi per la realizzazione del centro di stoccaggio delle materie prime critiche del sud Europa. Il polo potrebbe poi espandersi, aggiungendo centri per il riciclo e la raffinazione. Le materie prime critiche sono 34 materiali che l’Ue ha identificato come fondamentali per la transizione ecologica e digitale dell’economia del continente. I giacimenti di questi metalli in Europa sono pochissimi e per questa ragione saranno necessari siti di stoccaggio che assicurino riserve strategiche in caso di carenze improvvise. Il sito di stoccaggio delle materie prime critiche a Marghera.🔗 Leggi su Quifinanza.it

© Quifinanza.it - Materie prime critiche, a Marghera il primo polo d’Europa: stoccaggio e riciclo

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