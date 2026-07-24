Masters 1000 di Montreal Sinner rinuncia al torneo | La mia priorità è la salute
Jannik Sinner e Novak Djokovic si sono ritirati dal torneo Masters 1000 di Montreal, in programma dal 2 al 13 agosto. Sinner ha dichiarato che la sua priorità è la salute, mentre non sono state fornite ulteriori motivazioni. Entrambi i giocatori non prenderanno parte alla competizione, che si svolge su cemento. La loro assenza si aggiunge a quella di altri partecipanti annunciati in precedenza.
Il numero uno del mondo Jannik Sinner e Novak Djokovic si sono ritirati dal National Bank Open, Masters 1000 di Montreal in programma dal 2 al 13 agosto. Il calendario sul cemento nordamericano prevede poi il Masters 1000 di Cincinnati, che si gioca dal 13 al 23 agosto e fa da prologo agli US Open. L’ultimo Slam stagionale va in scena a New York dal 31 agosto. Sinner, dopo il trionfo a Wimbledon, non ha svelato subito la propria agenda. E’ più che probabile che dopo la rinuncia a Montreal il numero 1 del mondo torni in campo a Cincinnati per un collaudo di alto livello in vista di New York. A Montreal tra i protagonisti spicca invece Alexander Zverev (n. 🔗 Leggi su Ilfaroonline.it
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