Masters 1000 di Montreal Sinner rinuncia al torneo | La mia priorità è la salute

Notizia in breve

Jannik Sinner e Novak Djokovic si sono ritirati dal torneo Masters 1000 di Montreal, in programma dal 2 al 13 agosto. Sinner ha dichiarato che la sua priorità è la salute, mentre non sono state fornite ulteriori motivazioni. Entrambi i giocatori non prenderanno parte alla competizione, che si svolge su cemento. La loro assenza si aggiunge a quella di altri partecipanti annunciati in precedenza.