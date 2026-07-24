master nuovo ristoranti nuovo

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Da nonewsmagazine.com 24 lug 2026 | 🔊 Ascolta la notizia
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È stato aperto un nuovo ristorante con un menù dedicato a una categoria di prezzo specifica. Sono disponibili contatti e profili social per informazioni e prenotazioni. Gli orari di apertura variano durante la settimana, mentre il locale offre anche alternative nelle zone vicine. La struttura si presenta come una nuova opzione gastronomica nella zona, con dettagli sui giorni di apertura e contatti facilmente accessibili.

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