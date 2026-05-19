I Gigli crescono ancora | negozi ristoranti e fitness Nasce un nuovo villaggio dello svago

A Campi Bisenzio, alle porte di Firenze, si amplia ulteriormente la zona dedicata allo shopping, alla ristorazione e alle attività sportive. Nuovi negozi, ristoranti e strutture per il fitness sono stati inaugurati negli ultimi mesi, contribuendo a rafforzare la presenza di spazi dedicati al tempo libero. Insieme a queste aperture, è stato realizzato un nuovo complesso che viene definito come un villaggio dello svago, destinato a ospitare ulteriori attività e servizi.

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Campi Bisenzio (Firenze), 19 maggio 2026 – Cresce ancora la cittadella campigiana dello shopping e del divertimento. Nella zona di Capalle dove sorge il centro commerciale I Gigli sta nascendo il nuovo ’Leisure Village’, tradotto letteralmente il villaggio del tempo libero. Accanto a quella che oggi è una fabbrica chiusa (la ex Gkn ) e proprio davanti a quello che è uno dei più grandi shopping centre d’Italia (sul lato opposto di viale Fratelli Cervi), dove oggi c’è già la multisala Uci Luxe Campi, stanno per arrivare altre attività di intrattenimento. L’obiettivo strategico dell’operazione è chiaro: completare, rafforzare e consolidare il posizionamento dell’intera area come punto di riferimento assoluto a livello territoriale per il tempo libero, lo shopping e lo svago. 🔗 Leggi su Lanazione.it © Lanazione.it - I Gigli crescono ancora: negozi, ristoranti e fitness. Nasce un nuovo villaggio dello svago ? Vuoi approfondire questa notizia? Condividila sui social o cerca aggiornamenti, video e discussioni correlate. RedditFacebookX Cerca altre news e video Sullo stesso argomento Negozi, nuove aperture a I GigliNuove aperture al Centro Commerciale I Gigli, che scorsa settimana ha già accolto in Corte Tonda il nuovo store Scarpe&Scarpe. Nasce Osio INbottega, un nuovo progetto inclusivo che connette ragazzi fragili e negozi del paesePer una comunità più inclusiva e alla portata di tutti, che accompagni i ragazzi con fragilità nel loro progetto di vita.