Due lauree un master | Leone nuovo comandante

Luca Leone, nato nel 1981, è stato nominato nuovo comandante della polizia locale di San Donato. Ha conseguito due lauree e un master.

È Luca Leone il nuovo comandante della polizia locale di San Donato. Classe 1981, laureato in Scienze politiche e in Scienze dei servizi giuridici, con master in Manager della sicurezza urbana, in precedenza alla guida dei comandi di Coccaglio-Cologne e di Garbagnate, il neo timoniere è stato scelto dal sindaco Francesco Squeri ed è entrato in servizio il 1° giugno. Subentra a Samanta Zacconi, che dopo un anno e mezzo alla guida del comando locale ha lasciato San Donato per Seriate. "Cercherò di creare un team di lavoro coeso, collaborativo e motivato, necessario per garantire un servizio efficace ed efficiente": queste le prime parole di Leone. 🔗 Leggi su Ilgiorno.it

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