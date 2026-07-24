Il 27 luglio alle 21, si terrà un concerto in piazza Cesare Battisti ad Arezzo, con l’esibizione del musicista Massi Fruchi. L’evento fa parte del programma musicale del mese di luglio nella zona di San Giovanni. La serata è prevista come occasione di intrattenimento pubblico e si svolgerà in modalità aperta al pubblico. La partecipazione è gratuita e l’evento si inserisce nelle iniziative promosse per l’estate nella città.

Arezzo, 24 luglio 2026 – Prosegue il calendario del Luglio sangiovannese con una serata dedicata alla musica e alla condivisione. Lunedì 27 luglio, alle 21.15, piazza Cesare Battisti ospiterà “Massi Fruchi Live – Concerto di musica italiana dagli anni Novanta a oggi”, appuntamento a ingresso libero organizzato dal Comune di San Giovanni Valdarno e dalla Pro Loco cittadina. Protagonista della serata sarà Massimiliano Fruchi, artista sangiovannese dalla spiccata versatilità, cantante, autore e interprete che negli ultimi anni ha saputo distinguersi per la capacità di muoversi tra diversi progetti musicali e coinvolgere pubblici differenti. Lo spettacolo proporrà un viaggio attraverso alcuni dei brani più amati della musica italiana dagli anni Novanta fino ai giorni nostri. 🔗 Leggi su Lanazione.it

© Lanazione.it - Massi Fruchi torna sul palco di San Giovanni: concerto in piazza Cesare Battisti

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