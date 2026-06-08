La fidanzata di Cesare Cremonini sorprende tutti al concerto | chi è Caterina Licini e cosa fa sul palco

Durante il concerto di Cesare Cremonini al Circo Massimo, la sua fidanzata, Caterina Licini, è salita sul palco. L’evento ha attirato circa 65.000 persone. Non sono stati forniti dettagli sulle attività svolte da Licini durante la performance. La presenza di una persona vicina all’artista sul palco ha attirato l’attenzione dei presenti. Il concerto ha segnato l’inizio del tour Live2026 a Roma.

Roma, 7 giugno 2026. Il debutto romano del tour Live2026 di Cesare Cremonini ha richiamato circa 65mila spettatori al Circo Massimo. Un colpo d’occhio impressionante per uno degli appuntamenti più attesi dell’estate musicale italiana, caratterizzato da una scenografia di grandi dimensioni e da una passerella che ha permesso al cantautore di avvicinarsi al pubblico durante gran parte del concerto. Cremonini e la sua compagna.. Luca3 prendi ispirazione pic.twitter.comGGMF1LPAIs — Franci (@framici211) June 7, 2026 Tra gli elementi che non sono passati inosservati durante il concerto c’è stata anche la presenza di Caterina Licini, fidanzata di Cremonini, che ha preso parte allo show come ballerina con indosso una tuta scintillante che le aderiva come una seconda pelle. 🔗 Leggi su Cinemaserietv.it

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