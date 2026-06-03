Piazza Idea | educazione cultura e partecipazione in piazza Umberto e piazza Cesare Battisti

Da baritoday.it 3 giu 2026 | 🔊 Ascolta la notizia
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In piazza Umberto e piazza Cesare Battisti continuano gli eventi del programma “Piazza Idea”, promosso dall’amministrazione comunale. L’iniziativa si propone di valorizzare e animare due spazi pubblici centrali, puntando su attività legate a educazione, cultura e partecipazione. Gli appuntamenti sono in corso e coinvolgono diverse iniziative rivolte alla comunità locale. La programmazione si svolge nelle due piazze, con eventi dedicati a vari temi e pubblici.

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Proseguono in piazza Umberto e piazza Cesare Battisti gli appuntamenti del programma “Piazza Idea”, l’iniziativa strategica promossa dall’amministrazione comunale per valorizzare e animare due spazi centrali della città.Da domani, giovedì 4, a lunedì 8 giugno, il programma propone una serie di. 🔗 Leggi su Baritoday.it

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