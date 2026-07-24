A Massa si svolge la 'Fool’s Parade', uno spettacolo teatrale previsto domenica alle 21.30, che inaugura il laboratorio Wishakespeare. Questa terza edizione apuana del progetto, nato a Bergamo, coinvolge la città e vede un impegno particolare da parte dell’amministrazione comunale. L’evento segna il ritorno del teatro in città e rappresenta la conclusione di un percorso di collaborazione tra enti locali e organizzatori del laboratorio.

Il teatro (domenica dalle 21.30) invade Massa per il primo spettacolo che restituisce alla città l’impegno messo soprattutto dall’amministrazione comunale per ospitare il laboratorio Wishakespeare, giunto alla sua terza edizione apuana dopo essere nato a Bergamo quando la città lombarda assieme a Brescia fu Capitale della Cultura. Ventuno giovani dei due corsi (professionale e propedeutico) si cimentano nella ’ Fool’s Parade ’ la serata nella quale vengono celebrati i ’folli’ di Shakespeare, quei personaggi ingiustamente considerati minori nelle opere del bardo di Stratford-on-Avon e che invece con le loro teorie a volte bizzarre inquadrano benissimo il loro tempo. 🔗 Leggi su Quotidiano.net

© Quotidiano.net - Massa ospita la ’Fool’s Parade’. In una notte di mezza estate

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