Notte Rosa Marina di Ravenna ospita Fuochi di Mezza Estate

Nella notte tra il 20 e il 21 giugno, Marina di Ravenna sarà teatro di “Fuochi di Mezza Estate”, un evento organizzato dalla Pro Loco locale in collaborazione con Ginger Web Radio e con il patrocinio del Comune di Ravenna, Assessorato al Turismo. La manifestazione si svolgerà in occasione del solstizio d’estate e prevede diverse attività dedicate alla celebrazione della stagione calda.

Si terrà il 20 e 21 giugno a Marina di Ravenna “Fuochi di Mezza Estate”, manifestazione dedicata al solstizio d’estate organizzata dalla Pro Loco di Marina di Ravenna in collaborazione con Ginger Web Radio, con il patrocinio del Comune di Ravenna – Assessorato al Turismo. L’evento, a ingresso.🔗 Leggi su Ravennatoday.it Notizie correlate Marina di Ravenna ospita la finale del Campionato italiano assoluto di pesca sportiva d’alturaSarà Ravenna a ospitare, dal 30 aprile al 3 maggio, il 41esimo Campionato Italiano assoluto di pesca sportiva d’altura – specialità drifting. ’Sogno di una notte di mezza estate’Domani alle 21 il Teatro Chiari di Cervia ospita ’Sogno di una notte di mezza estate’, secondo appuntamento della rassegna ’Moments Musicaux’, che... Aggiornamenti e contenuti dedicati Temi più discussi: La Notte Rosa è rock con le Bambole di Pezza; Estate 2026 a Rimini: 250 eventi, concerti e anche il Papa. Programma per ogni genere di preferenze; Diano Marina si veste di rosa, torna Note e Notte di Primavera; Da Vasco ad Achille Lauro, dalla Notte Rosa al Comix: tutti gli eventi dell’estate di Rimini. Diano Marina si veste di rosa, torna Note e Notte di PrimaveraQuesta sera, come da svariati anni, a Diano Marina si svolgerà, a cura dell’associazione Vivi Diano Marina con Noi, con i commercianti aderenti all’iniziativa e con il patrocinio del Comune, la Note ... rivieratime.news Notte Rosa 2026: programma, date e novità di Hit’s summerScopri tutto sulla Notte Rosa 2026 in Romagna (19-21 giugno). Il programma con RDS, RTL 102.5 e Radio Bruno, il nuovo visual del fenicottero DJ e gli eventi. livingcesenatico.it La "Notte Rosa" ed altri fantastici eventi stanno arrivando a Ravenna a #Mirabilandia tra i molti artisti segnatevi in calendario questi! 20 Giugno - Notte Rosa con: Sergio Sgrilli + Gianluca Fubelli + Paolo Migone 12 Settembre - Panpers Info > - facebook.com facebook