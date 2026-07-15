Notte di mezza estate Venerdì a Castelnuovo una serata di shopping e giochi

Notizia in breve

Venerdì sera a Castelnuovo si è svolta una manifestazione dedicata alle famiglie, con attività di shopping e giochi all’aperto nel centro storico. L’evento ha coinvolto residenti e visitatori, offrendo un’occasione di svago e socializzazione. La serata si è svolta senza incidenti e ha visto la partecipazione di diverse attività commerciali locali. Sono state allestite aree dedicate ai giochi per bambini e spazi di intrattenimento per adulti, nel rispetto delle normative di sicurezza vigenti.