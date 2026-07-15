Notte di mezza estate Venerdì a Castelnuovo una serata di shopping e giochi
Venerdì sera a Castelnuovo si è svolta una manifestazione dedicata alle famiglie, con attività di shopping e giochi all’aperto nel centro storico. L’evento ha coinvolto residenti e visitatori, offrendo un’occasione di svago e socializzazione. La serata si è svolta senza incidenti e ha visto la partecipazione di diverse attività commerciali locali. Sono state allestite aree dedicate ai giochi per bambini e spazi di intrattenimento per adulti, nel rispetto delle normative di sicurezza vigenti.
Un venerdì sera, a Castelnuovo, interamente dedicato alle famiglie, alla socialità e al divertimento all’aria aperta, immersi nella suggestiva atmosfera del centro storico. Infatti, venerdì, a partire dalle 21, via Vittorio Emanuele e il cuore di Castelnuovo si trasformeranno in un grande palcoscenico a cielo aperto per accogliere residenti e turisti in occasione dell’apertura serale straordinaria dei negozi. La serata, organizzata dall’associazione Compriamo a Castelnuovo, centro commerciale naturale di Confcommercio Lucca, nell’ambito del cartellone estivo, offrirà un doppio e imperdibile polo di attrazione che coniuga gioco tradizionale, sport della mente e shopping sotto le stelle. 🔗 Leggi su Lanazione.it
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