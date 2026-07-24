Una donna è entrata in coma dopo essere stata sottoposta a un trattamento sanitario obbligatorio in ospedale, che prevedeva due iniezioni di Aloperidolo a dosaggi elevati. Le somministrazioni sono state effettuate senza conoscere la sua storia farmacologica e senza monitoraggio, portando alla perdita di coscienza della paziente. Dopo circa un anno e mezzo, è deceduta. I familiari hanno ottenuto un risarcimento di quasi due milioni di euro.

Le fecero due iniezioni di Aloperidolo, per provare a calmarla, ma in sole due ore, e a dosaggi alti, ma soprattutto senza conoscere la storia farmacologica della paziente e senza monitorarla: la donna svenne e dopo un anno e mezzo morì. Ora secondo il Tribunale di Massa, il "Nuovo ospedale delle Apuane" deve pagare un maxi-risarcimento ai familiari: ai genitori e alla sorella andranno circa 1 milione e 940mila euro, tra danni e spese legali. Così ha stabilito in sentenza al termine del processo di primo grado il giudice Michele Fornaciari, del Tribunale civile di Massa, come anticipato dal Tirreno. Tutto ha inizio, stando al resoconto... 🔗 Leggi su Corrierefiorentino.corriere.it

© Corrierefiorentino.corriere.it - Massa, le fanno un Tso in ospedale con una dose massiccia di farmaci: entra in coma e muore dopo un anno. Familiari risarciti con quasi due milioni di euro

? Vuoi approfondire questa notizia? Condividila sui social o cerca aggiornamenti, video e discussioni correlate. RedditFacebookX Cerca altre news e video

Grandma Discharged from Hospital: Habib Nomadic Family visited his Eldest Member

Notizie e thread social correlati

Operato al femore all’ospedale di Brescia contrae la sepsi e muore: familiari risarciti con oltre 700 mila euroUn uomo di 77 anni è deceduto dopo un intervento al femore presso l'ospedale di Brescia, contrarre una sepsi.

Brescia, operato al femore al Civile contrae la sepsi e muore: familiari risarciti con oltre 700 mila euroUn paziente operato al femore presso l’ospedale civile di Brescia è deceduto a causa di una sepsi contratta dopo l’intervento.

Argomenti più discussi: E’ iniziata la festa Cgil di Massa Carrara (video); Giuseppe Massa, il medico che curava un paese; A uccidere i dinosauri fu una condrite molto rara; L'Italia ha ancora un angolo dove il turismo di massa non è arrivato. È in Umbria.

Boom uomini di pietra in montagna, il vicepresidente dell'Öav: 'Fanno male alla natura'. Cai, un fenomeno di massa come le monetine nella Fontana di Trevi #ANSA x.com

Massa, le fanno un Tso in ospedale con una dose massiccia di farmaci: entra in coma e muore dopo un anno. Familiari risarciti con quasi due milioni di euroSecondo il tribunale, i medici non hanno indagato la storia farmacologica della paziente e hanno somministrato una dose troppo alta di Aloperidolo ... corrierefiorentino.corriere.it