Operato al femore all'ospedale di Brescia contrae la sepsi e muore | familiari risarciti con oltre 700 mila euro

Un uomo di 77 anni è deceduto dopo un intervento al femore presso l'ospedale di Brescia, contrarre una sepsi. Dopo sei anni di cause legali, i familiari hanno ottenuto un risarcimento superiore a 700.000 euro.

Un 77enne ha contratto la sepsi ed è morto dopo essere stato operato al femore agli Spedali Civili di Brescia. Dopo sei anni di battaglie legali, i familiari sono stati risarciti con oltre 700mila euro. 🔗 Leggi su Fanpage.it

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