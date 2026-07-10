Un paziente operato al femore presso l’ospedale civile di Brescia è deceduto a causa di una sepsi contratta dopo l’intervento. La vicenda si è conclusa con un risarcimento di oltre 700 mila euro a favore dei familiari, dopo più di sei anni di cause legali in tribunale civile. Il procedimento penale si era già chiuso con un’archiviazione. La causa legale ha coinvolto l’accertamento delle responsabilità mediche nel decesso.

Sono passati oltre sei anni, tanti quanti è durata una «battaglia legale» arrivata all’epilogo in secondo grado, in sede civile (il percorso penale si era già chiuso con una archiviazione). Era il 7 febbraio 2020 quando un paziente di 77 anni morì al Civile, a meno da due mesi dal suo ricovero — il 19 dicembre 2019 — per essere operato al femore causa frattura, a causa di una gravissima infezione nosocomiale, che per i giudici fu contratta in sala operatoria. Anche la Corte d’appello di Brescia (presidente Vittorio Aliprandi), così come aveva fatto il Tribunale, ha nella sostanza confermato la responsabilità degli Spedali Civili, ribadendo... 🔗 Leggi su Brescia.corriere.it

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© Brescia.corriere.it - Brescia, operato al femore al Civile contrae la sepsi e muore: familiari risarciti con oltre 700 mila euro

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