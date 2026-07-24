Maserati GranCabrio Trofeo | 590 Cv en plein air
La Maserati GranCabrio Trofeo, presentata nel centenario del logo, è la versione più potente mai prodotta del modello, con 590 cavalli. Questa versione è progettata per offrire prestazioni elevate in modalità open air, combinando potenza e guida all'aperto.
Nel Centenario del logo Maserati, ecco la GranCabrio più potente di sempre: 590 Cv di pura adrenalina da godersi en plein air. Nessuno stravolgimento, semmai una continuità di intenti rispetto al modello 2023, ora accreditato di una quarantina di Cv in più e aggiornato sotto il punto di vista del design, al pari della gemella GranTurismo, con tetto rigido. Rimangono il cofano lungo, la distintiva firma luminosa - ora abbracciata da un frontale rivisto - e quella sensazione di libertà che solo una luxury cabrio può garantire lungo le rive di Trieste, località della presa di contatto con il restyling. La quattro posti del Tridente si rinnova, sì, ma per una personalizzazione massima si consiglia il programma Bottegafuoriserie, che può far lievitare il prezzo di partenza, pari a 213. 🔗 Leggi su Gazzetta.it
Maserati GranCabrio Trofeo: il vero lusso è poterla guidare sempre
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